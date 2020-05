أمن اجدابيا تعد كشفا نهائيا بأسماء العالقين في مصر تمهيدا لعودتهم

طالبت مديرية أمن اجدابيا، السبت، سكان المدينة وضواحيها من بلديتي البيضان والزويتينة، والعالقين خارج البلاد، أو حتى ذويهم في ليبيا، بضرورة التواصل مع قسم العلاقات العامة بالمديرية وذلك لإعداد الكشف النهائي الخاص بالعالقين من أبناء المدينة وضواحيها بجمهورية مصر العربية.

وأكدت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، على ضرورة تسجيل جميع العالقين بمصر دون إسقاط أحد من القائمة، وذلك تسهيلا لعملية عودتهم إلى ليبيا، مؤكدة أن هناك جهود تبذل من أجل عودتهم خلال يومين أو ثلاثة.

