برنامج تدريبي لمكافحة عدوى المستشفيات في سرت

تنطلق في التاسعة من صباح، غدًا الأحد، أولى محاضرات البرنامج التدريبي المخصص لمكافحة عدوى المستشفيات وتأهيل الكوادر الطبية بكافة المؤسسات الصحية العاملة بمدينة سرت.

وتعقد المحاضرة بقاعة الاجتماعات بمستشفى ابن سينا التعليمى في سرت، تحت عنوان «عدوى المستشفيات ودور اختصاصي مكافحة ومنع العدوى والترصد الوبائي»، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المكتب الإعلامي لمستشفى ابن سيناء بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن المحاضرة يلقيها استشاري مكافحة ومنع العدوى ومقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، الدكتور علاء الدين علي الصلابي، لافتًا إلى أن الدعوة عامة لكافة العناصر الطبية بمدينة سرت في القطاعين العام والخاص.

وأطلقت إدارة مستشفى ابن سينا التعليمي سرت هذا البرنامج التدريبي بالتنسيق مع مكتب الجودة وإدارة الخدمات الطبية، ووجهت الدعوة لجميع العناصر الطبية العاملة في مدينة سرت سواء بمجمع عيادات سرت أو مراكز الأسنان او المستوصفات وغيرها.

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