احتجاز ألفي مواطن ليبي في حجر صحي بتونس

ذكرت وسائل إعلام تونسية أن حوالي 2000 مواطن ليبي يخضعون للحجر الصحي الإجباري في 3 نزل بمدينة جرجيس من ولاية مدنين التونسية.

وأرجعت “قناة نسمة” التونسية، في تقرير لها اليوم السبت، عن علي السالمي أحد أعضاء الفريق المكلف بمتابعتة الليبيين، إلى أن ذلك الأمر يعود إلى قرار من القنصلية الليبية في تونس، بتجميع العالقين بالجارة استعدادا لإعادتهم إلى ليبيا بعد إتمام فترة الحجر.

وأضاف السالمي أنّ الليبيين المتواجدين في النزل التونسية سيخضعون يوم الاثنين المقبل إلى التحاليل في إطار عملية تقصي فيروس كورونا المستجدّ.

وقال رئيس بلدية جرجيس التونسية مكي لعريض، في التقرير نفسه، إن الأشقاء الليبيين مرحب بهم في تونس، غير أنهم ملزمون باحترام الحجر الصحي طيلة 14 يوما، ومع إتمامها لهم حق المغادرة والعودة إلى بلادهم لقضاء عيد الفطر بين أهلهم.