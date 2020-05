تمكن أعضاء مركز الحرس البلدي أبو سليم، السبت، من ضبط مواد

غذائية بين المنتهية الصلاحية والمحظورة معروضة للبيع داخل بعض محال المنطقة.

وبحسب تدوينة لفرع جهاز الحرس البلدي طرابلس عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن أعضاء الحرس البلدي أبو سليم قاموا بمصادرة هذه المواد وفتحوا محضر إتلاف لها، وأتلفوا هذه المواد بواسطة سيارة ضاغطة تابعة لشركة الخدمات.

The post الحرس البلدي أبو سليم يضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية ويتلفها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24