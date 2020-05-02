عميد «تاجوراء»: لولا وقوف «السراج» في وجهه العدوان لوقعت طرابلس وليبيا في يد «الديكتاتور»

وجه عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، اليوم السبت، رسالة إلى فائز السراج، يطلب منه إنهاء المجموعات التي وصفها بـ«الخارجة على القانون»، في إشارة إلى دعمه للمليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر.

وزعم “بن عطية”، في رسالته المقتضبة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: قائلا: “تاجوراء مدينة علمتنا الصمود والثبات والعز والتاريخ النضالي في الدفاع عن طرابلس العاصمة الأبية، وتتابع محاولات إخضاع طرابلس للانقلاب وليبيا لحكم الديكتاتور ولم تتوقف وكادت أن تنجح لولا وقوف القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الرئاسي برفض العدوان، وإطلاق عملية بركان الغضب، وبسالة جيشنا البطل والقوات المساندة، بدعم وتأييد بلديات وأعيان وحكماء وأهالي المنطقة الغربية وكافة النخب والناشطين المتطلعين للحرية والانتصار للدولة المدنية”.

وواصل زعمه: “اليوم وفي عز الانتصارات ومعارك التحرير والهزائم المتكررة التي يلحقها أبطالنا بالمعتدي، يحاول البعض سرقة المكتسبات وتجييرها للإبقاء على استمرار آخر أنفاس المتمرد، ومن هذا المنطلق ومن باب الواجب الوطني فإننا نشد على أيديكم في تصريحاتكم الصادرة يومي 28 و 30 الطير/أبريل 2020م، بشأن رفض المتمرد والعمل على دحر مشروعه الانقلابي، والتأكيد على الحق في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.

واختتم عميد بلدية تاجوراء: “واجبنا الوطني يحتم علينا الشكر والثناء لكل المواقف الوطنية والبناءة وخاصة في هذه الظروف العصيبة والتي نخسر فيها خيرة أبناء الوطن، والتأكيد على حق النقد والنصح ورفض المواقف السلبية والتعبير عن مطالب وآراء من انتخبونا للمصلحة العامة والحفاظ على جهود إقامة الدولة المدنية”.