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عميد «تاجوراء»: لولا وقوف «السراج» في وجهه العدوان لوقعت طرابلس وليبيا في يد «الديكتاتور»

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه عميد بلدية تاجوراء، حسين بن عطية، اليوم السبت، رسالة إلى فائز السراج، يطلب منه إنهاء المجموعات التي وصفها بـ«الخارجة على القانون»، في إشارة إلى دعمه للمليشيات المسلحة ضد الجيش الوطني الليبي وقائده المشير خليفة حفتر.

وزعم “بن عطية”، في رسالته المقتضبة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: قائلا: “تاجوراء مدينة علمتنا الصمود والثبات والعز والتاريخ النضالي في الدفاع عن طرابلس العاصمة الأبية، وتتابع محاولات إخضاع طرابلس للانقلاب وليبيا لحكم الديكتاتور ولم تتوقف وكادت أن تنجح لولا وقوف القيادة السياسية المتمثلة في المجلس الرئاسي برفض العدوان، وإطلاق عملية بركان الغضب، وبسالة جيشنا البطل والقوات المساندة، بدعم وتأييد بلديات وأعيان وحكماء وأهالي المنطقة الغربية وكافة النخب والناشطين المتطلعين للحرية والانتصار للدولة المدنية”.

وواصل زعمه: “اليوم وفي عز الانتصارات ومعارك التحرير والهزائم المتكررة التي يلحقها أبطالنا بالمعتدي، يحاول البعض سرقة المكتسبات وتجييرها للإبقاء على استمرار آخر أنفاس المتمرد، ومن هذا المنطلق ومن باب الواجب الوطني فإننا نشد على أيديكم في تصريحاتكم الصادرة يومي 28 و 30 الطير/أبريل 2020م، بشأن رفض المتمرد والعمل على دحر مشروعه الانقلابي، والتأكيد على الحق في الدفاع المشروع عن أنفسنا، وضرب بؤر التهديد أينما وجدت وإنهاء المجموعات الخارجة على القانون المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد”.

واختتم عميد بلدية تاجوراء: “واجبنا الوطني يحتم علينا الشكر والثناء لكل المواقف الوطنية والبناءة وخاصة في هذه الظروف العصيبة والتي نخسر فيها خيرة أبناء الوطن، والتأكيد على حق النقد والنصح ورفض المواقف السلبية والتعبير عن مطالب وآراء من انتخبونا للمصلحة العامة والحفاظ على جهود إقامة الدولة المدنية”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا فالجيش الوطنى منشأ بقرار من مجلس نواب الشعب المعترف به دوليا ونال احترام العالم بعد تحرير درنة وبنغازى والهلال النفطى والجنوب من الدواعش والارهاب اما انتم ياكلاب خوان الوطن تعيشون تحت رحمة السلطان العثمانى ارسل نفايات الارهاب لتستعبدكم واذا كانت مصراته ترفض ان يتواجد النفايات فان ديوث مثلك لايستحى ان يعيش فى حماية كلاب الاحتلال التركى وحتما سينتصر الشعب الليبى على الخونة والمرتزقة والمحتل التركى كما حدث فى مصر والسودان وعن اى انتصار تتحدث ياكلب وكل شبر فى العاصمة فى مرمى نيران الجيش الوطنى اما المدن السبع شمال غرب ليبيا فهى ليست داعمة للخوان وراينا علنا دعم العجيلات وزليتن لسيف الاسلام القذافى كله ضد الخوان ونهايتكم سوداء مثل اخوانك فى درنة وبنغازى ولانك متخلف عقليا لا يوجد ديكتاتور يخرج الشعب لتاييده بهذا العدد الكافى ليفوز عبر الصندوق ديمقراطيا الديكتاتور مثل اردوغان بخشى اجراء اى انتخابات حاليا لانه مرفوض شعبيا

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  • لو طرابلس او تاجوراء او الغرب الليبي كله يعرف الصمود ما كان وقعت طرابلس في قبضه ايطاليا في ساعات ولكن سراجك هذا لن يقف صد منيع امام الجيش للحيلوله من دخول طرابلس فستقع طرابلس في قبضه الجيش سيدخل الجيش يفتش عنك يا صرصور وسيجدك في أحدي بالوعات المياه الزرقاء مختبئ وتملقك للسراج لن يفيدك بشئ ولن يسقيك شربه ماء فقط هي إهانه لكرامتك هذا اذا كان كرامه لأن كل من يرفض دخول جيش الكرامه الي طرابلس معني انه يفتقر للكرامه

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  • هذا المختل عقليا اخوانى سقط سهوا من مؤخرة امه تاج وراء ظهرها سقط فى الوحل لهذ يخرج منه هذه القازرات

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  • اذا كان المشير حفتر سيدك ديكتاتور
    فماذا عن الديكتاتور اردوغان
    وماذا عن تصريحاته بأن ليبيا ميراث اجداده
    ليس لانه يحبكم
    انتم لا تساوا شيء عنده
    ميراث اجداده هو البترووووول

    هو ميراث اجداده
    وانت والسراق وعصابة الاخوان منذ ان عينكم ودفع لكم الرشاوي لكلاب الرشاوي الواطيين بالصخيرات
    وانتم ترسلون
    لاردوغان الجزية يوميا
    من دم الشعب الليبي
    يا حرااااامييييييه
    والشعب الليبي وجيشه وقبائله ومعهم القائد الذي اختاره شعبه
    لتولي زمام البلاد
    قفلوا ابار البترول
    وهينضفوا البلد من الخونة امثالم
    ومعكم الدواعش اللي جابهم

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  • هذه هى صفات الاخوان انهم يتنفسون الكذب ويقلبون الحقائق فيجعلوا الخائن والعميل للوطن بطل قومى ومن يضحى بدمه من اجل كرامة وسيادة الوطن ويحارب المحتل والمرتزقة ومهربى البشر فى نظرهم مجرم ولا يستحى من ان قائده الاعمى السراج يصفه حتى اتباعه بانه فاسد السراق ويستحق السجن فهل من يعمل تحت قيادة فاسد يستحق حد الحرابة يجهر بالمعصية ولا يتحشم من الله اولا ثم من الشعب عموما مثل هذا الوريبضة حذرنا منهم رسول فى الحديث الشريف
    عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سيَأتي علَى النَّاسِ سنواتٌ خدَّاعاتُ يصدَّقُ فيها الكاذِبُ ويُكَذَّبُ فيها الصَّادِقُ ويُؤتَمنُ فيها الخائنُ ويُخوَّنُ فيها الأمينُ وينطِقُ فيها الرُّوَيْبضةُ قيلَ وما الرُّوَيْبضةُ قالَ الرَّجلُ التَّافِهُ في أمرِ العامَّةِ) [صحيح]. يشير العديد من علماء الدين اليوم إلى أننا قد وصلنا إلى هذا الزمان، حيث السفيه يتكلم، وفي يده أمر أمته، في حين العاقل لا يجد له مكاناً بين أفراد أمته، وأكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنّ زمن الرويبضة هو علامة من علامات اقتراب قيام الساعة.
    9

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  • الشعب يريد الديكتاتور…ياااااااالاخوان المفلسين…..اللعب بالالفاظ يامدرسة قناة الجزيرة اسلوب عفى عنه الزمن…ديكتاتور ..مجرم…متمرد…مهما قلتم من الاوصاف..في نهاية المطاف..
    الشعب الليبي يريد حــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــتــــــــــر الرئيس…والشعوب لاتهزم

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  • دكتاتور عادل وطنى يحبه شعبه خير من طرطور دلدول للسلطان العثمانى فاسد سراق باع وطنه وجلب نفايات بشرية من كل بقاع الارض ارسلها له زعيم الارهاب العالمى اردوغان بضوء اخضر من ماما امريكا اما هذا الحقير فمثل الصراصير لا يستحق الا ان يسحق بالاقدام مع كل الخوان الملاعين

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