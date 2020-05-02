السراج يوجه الصديق الكبير ببيع المخصصات الشخصية بالسعر المعتمد للدينار بقيمة 5 آلاف دولار سنوياً

وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بالشروع «على وجه السرعة» في عملية بيع المخصصات الشخصية للأفراد بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة، وبقيمة 5 آلاف دولار لكل مواطن سنويا حسب الرغبة والطلب.

وأضاف السراج، في بيان للمجلس الرئاسي اليوم، أن هذا التوجيه جاء إعمالا «لصلاحياتنا ومسؤولياتنا في حماية الاقتصاد الوطني وحرصا على استمرار العمل والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية المعتمدة من طرف رئيس المجلس الرئاسي بناء علي محضر الاجتماع المنعقد في 12 سبتمبر».

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وتابع أن التوجيه يأتي أيضا نظرا للانعكاسات الخطيرة على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن جراء تزايد الهوة بين سعر الصرف المعتمد للدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية والسعر في السوق الموازية، وهو ما «يهدد بنسف كافة الإصالاحات الاقتصادية والعودة إلى مربع الأزمة الأول».

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