عقيلة صالح: مُبادرتي لا تتعارض مع بيان حفتر

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه لا يوجد أي خلافات مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وإن العلاقة مع حفتر شخصية تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية وإن من يعتقد بوجود خلاف هو شخص واهم.

وذكر عقيلة صالح وفي مقابلة صحفية مع “المرصد”، أن المبادرة التي أطلقها لا تتعارض أبداً مع بيان القائد العام للجيش الوطني، بل هما مكملان لبعضهما البعض مع وجود اختلاف في طريقة الطرح والتنفيذ والآلية، مضيفاً أن ما طُرح في المجمل ينتهي لنتيجة واحدة وهي إزالة المجلس الرئاسي الذي وصفه بـ”البائس”.

وبيّن عقيلة أنه تحدث مع السفير الأمريكي عن مسألة الهدنة التي وافقت عليها القيادة العامة ورفضها المجلس الرئاسي بأوامر تركية، وقد تناول الحديث أيضًا ضرورة الحفاظ على المسار السياسي والالتزام مع المجتمع الدولي.

وشدد صالح خلال المقابلة الصحفية على حتمية خروج تركيا من ليبيا معتبراً أن هذا المطلب لا حياد عنه في كل محفل أو محادثات أو لقاء دولي

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