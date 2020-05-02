السراج يطالب الكبير بفتح بيع مخصصات النقد الأجنبي للأفراد بالسعر المعتمد

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم السبت، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، بفتح بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية بالسعر المعتمد مضافا إليه الرسوم المقررة بقيمة (5000 دولار) لكل مواطن.

وجاء في خطاب موجه من الرئاسي إلى المصرف المركزي، أن الطلب جاء إعمالا لصلاحيات ومسؤوليات المجلس في حماية الاقتصاد الوطني، وحرصا على استمرار العمل والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية، واستنادا على قرار المجلس الرئاسي بفرض حالة الطوارئ، التي تخول للمجلس باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها حماية الوطن والمواطن والحفاظ على الدولة، وفق كتاب الرئاسي.