«ستيب» السورية: المخابرات التركية تهدد فصائل المعارضة.. «التجويع» أو قبول القتال في ليبيا

نقلت وكالة «ستيب الإخبارية» السورية عن مصدر عسكري مطلع، تعليقه على المقطع المصور الذي بثَّته شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي لأحد عناصر مرتزقة المعارضة السورية قبل أن يتم قتله، قائلا: «إنه يعود لعدة أيام وتمّ نشره اليوم كرسالة تهديد لمرتزقة فصائل المعارضة السورية المدعومة تركياً في ليبيا.

ونشرت وكالة “ستيب الإخبارية” السورية مقطع الفيديو الذي بثَّته شعبة الإعلام الحربي التابع للجيش الوطني الليبي ، اليوم السبت، مؤكدة أنه تمّ تصويره عبر كاميرة الرأس لأحد عناصر مرتزقة فصائل المعارضة السورية المدعومة تركياً في ليبيا، قبل أن يتم قتله مع عناصر آخرين من قبل قوات الجيش.

وأكد المصدر العسكري أن 28 عنصراً من المرتزقة السوريين، قتلوا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس، بالإضافة لمعارك مصراته ومدينة ترهونة.

وكشف أن هناك محاولات مستمرة من قبل المخابرات التركية للضغط على فصائل المعارضة، وسط تهديد بحل كل فصيل يرفض إرسال مقاتلين إلى ليبيا وقطع رواتبهم، وأوضح أن القتلى من فصائل لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقر الشمال وفرقة الحمزة، وكذلك لواء سليمان شاه (العمشات).

وقال المصدر إنَّ عدد قتلى مرتزقة فصائل المعارضة في ليبيا، خلال العمليات العسكرية مع الجيش الليبي، وصل إلى 250 قتيلاً، بالإضافة إلى 400 جريح.