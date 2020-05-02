اللجنة الإستشارية الطبية بنغازي تكشف عن إجمالي ما تم اختباره في معمل “كوفيد 19”

ليبيا – قال المتحدث باسم اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة جائحة كورونا أحمد الحاسي إن معمل “كوفيد 19” استقبل 13 حالة اشتباه بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ونتائجها كانت سالبه .

الحاسي أضاف في الإيجاز الصحفي للجنة الاستشارية أمس الجمعة وفقاً لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة أن أجمالي ما استقبله معلم كوفيد 19 في الكويفية ومركز بنغازي الطبي من عينات 413 عينه وكلها كانت سالبة.

وأكد على أن فرق الرصد والتقصي أكملوا اليوم سحب 891 عينه من المواطنين الذين دخلوا من منفذ أمساعد البري.

كما نوّه إلى أنه تم تدريب فرق من أمساعد وطبرق والبردي على سحب العينات وسيفتتح معمل في المنفذ خلال الأيام المقبلة خاصة وأنه من المنتظر دخول أعداد اخرى من المواطنين العالقين في جمهورية مصر.

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