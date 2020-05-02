السراج وأردوغان يبحثان الأوضاع في ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب اوردوغان، مستجدات الأوضاع فيليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج، فقد تطرق الطرفان للجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا، حيث أعرب السراج عن شكره وامتنانه لتركيا لتقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة ليبيا على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة.

وتسلمت وزارة الصحة في حكومة الوفاق يوم 11 أبريل، من تركيا، شحنة مستلزمات طبية وقائية وعلاجية ومعقمات لمواجهة وباء كورونا.

وقام بتسليم الشحنة سفير تركيا لدى ليبيا سرحات أكسن، لوكيل عام الوزارة محمد الهيثم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية