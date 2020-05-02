السراج: بعدما وضعنا ترتيبات استثنائية لتنمية الجنوب توقفت نتيجة العدوان

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، اليوم السبت، أن أهالي الجنوب هم الضامن الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في كامل البلاد، مضيفا: “إذا كان هناك تقصير تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معاً تداركه”

ووفقاً للمكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل “فيس بوك”، قال السراج، إن الجميع يدرك أن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار، كما وُضعت ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات وفقاً للمتاح من موارد، ولكن جاء العدوان الغاشم ليعيدنا خطوات إلى الوراء، و ليؤثر سلباً على مخططاتنا ومشاريعنا ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد”، وفق قوله

وأكمل: “تابعنا بكل اعتزاز المواقف المشرفة التي اعلنها أهلنا في الجنوب، الرافضة للحكم العسكري، المتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديموقراطية، وما عبروا عنه في بياناتهم المختلفة من إدانة للعدوان على طرابلس عاصمة كل الليبيين، وتضامنهم مع أهالي المدن والمناطق الليبية الذين يتعرضون يومياً للاعتداءات والانتهاكات”

وأشار السراج إلى العودة القريبة لما أسماه “مسار التنمية”، مضيفا: “علينا من الآن العمل معاً ويداً بيد، لإعادة تفعيل جهودنا وترسيخ السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والمدن المختلفة.

نأمل أن تعم وتتواصل المواقف الإيجابية جميع المناطق والمكونات في كل ربوع البلاد، لننحاز جميعا للوطن الواحد، الذي تسوده قيم المواطنة والحرية والمساواة، في اطار الدولة المدنية الديموقراطية”