الرابطة الوطنية لدعم الشباب سبها تطلق «إفطار صائم» لدعم العمالة والأسر الفقيرة

تستمر هذه الأيام بمدينة سلها حملة «إفطار صائم»، التى تنظمها الرابطة الوطنية لدعم الشباب سبها.

وقال التائب حسن أحد أعضاء الرابطة إلى «بوابة الوسط»، إن الحملة تهدف إلى إفطار المئات من العمالة الوافدة، إلى جانب توزيع سلة غدائية للأسر المحتاجة فى الشهر الكريم، بعدما زادت أزمة كورونا من معاناة العمالية اليومية وكذلك ارتفاع أسعار السلع ونقص السيولة.

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وأضاف صالح مسعود، أحد أعضاء الرابطة، إن إفطار الصائم يتكون من تمر وماء وخبز وعصير، توزع قبل آذان المغرب، كما تحتوى سلة الغذاء على السلع الأساسية من مكرونة وأرز وسكر ودقيق وطمام معجون.

يشار إلى أن الحملة ضمن الفعاليات والخطة التى وضعتها الرابطة الوطنية لدعم الشباب سبها خلال شهر رمضان الكريم، والتى تسعى لمساعدة الكثيرين من العمالة الوافدة والأسر المحتاجة والأيتام، كما توفر فى الوقت نفسه فرصة لأهل الخير والشباب، للمشاركة فى الأعمال التطوعية.

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