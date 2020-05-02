قزيط: لن يكون هناك أي سلم ولا توافق مع خليفة حفتر في أي مشهد مقبل

كما أشار إلى أن الوضع الحالي أسوأ بكثير من عام 1949، مُشيراً إلى أن ليبيا حينها لم تكن تمر بما وصفه بـ”الحرب الأهلية” تُستخدم فيها كل أنواع الأسلحة وراح ضحيتها الآلاف دون الاشارة إلى ألاف المرتزقة السوريين الذين جاؤوا من تركيا وتقاتلهم القوات المسلحة في أبو قرين وطرابلس.

ولفت إلى أنه من غير المقبول تشبيه المرحلة الحالية بنضال الأباء والأجداد في الأربعينيات لتوحيد ليبيا واستقلالها، مُشيراً في تقديره أنه إذا تم قبول عقيلة صالح رئيساً لليبيا ورئيس أركان الجيش عبدالرازق الناظوري قائداً عاماً لجيش وطني ولكن لن يتم القبول بتواجد خليفة حفتر في أي مشهد مقبل بسبب فقدان الثقة به.

وقال :” كل التنازلات مقبولة وممكنة ولكن شريطة أن لا يكون حفتر جزء منها لا في عملية عسكرية ولا سياسية مقبلة” ، زاعماً أن إعلان قبول القيادة العامة تفويضاً شعبياً يعد ترسيخاً لحكم دكتاتوري بحكومة عسكرية وسيكون الوضع أسوأ من حكم القذافي الذي فرض نفسه أيضاً لأكثر من 40 سنة ثم خرج عليه الليبيون ليس رفضاً لقبيلته لكن رفضاً لحكمه وبقت ليبيا حسب زعمه.

وأعاد قزيط بالاشارة الى ان مبادرة رئيس مجلس النواب في الظروف الحالية تعد متقدمة معتبراً ان التصريحات الواردة فيها غير مناسبة في الوقت الراهن الذي تعيشه ليبيا واصفا اياها مبادرة مدعومة من الجانب الروسي وبشكل واضح حسب رأيه وتحمل نقاطا جيدة ابرزها ان يكون الجيش تحت القيادة السياسية وان تكون الحكومة من كل مناطق ليبيا شرقاً وغرباً وجنوباً.

وفيما يتعلق بمسألة ترحيل ملف حل المليشيات من قبل الحكومات المتعاقبة قال إن لديه تحفظات على الحكومة في طرابلس وأن هنالك مليشيات وفساد ولم يقم السراج بدوره، واصفاً هذا التحفظ بالحقيقي مثل تحفظه على مجلس النواب والدولة ويرى أنها مشاكل تُعالج بعملية سياسية وليس من خلال الحرب.

وقال إن كافة الأجسام قد أخطأت واشتركت في ذات الخطأ، معتبراً أن الحرب الأخيرة التي تشهدها ليبيا يعد اهم حدثاً في تاريخ ليبيا خلال 100 عام متوقعا انه مايزال هنالك فرص للحل.

قزيط اعتبر انها ليست سهلة وليست قريبة ولن تأتي اكلها في اسابيع او اشهر، متوقعا ان القرار المنتظر من مجلس النواب وكل النخب السياسية هو مطالبة رجوع من وصفهم بـ”مهاجمي طرابلس” (القوات المسلحة العربية الليبية) الي القواعد التي انطلقو منها يعقبها حلول سياسية حسب تعبيره.