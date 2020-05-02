في رسالة لأهالي الجنوب .. السراج: نعتز برفضكم للحكم العسكري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم السبت، إنه “تابع بكل اعتزاز المواقف المشرفة التي أعلنها أهلنا في الجنوب، الرافضة للحكم العسكري، المُتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديمقراطية”، حسب قوله .

السراج أشار في بيانٍ لمكتبه الإعلامي، إلى ما عبروا عنه في بياناتهم المختلفة من إدانة للعدوان على طرابلس عاصمة كل الليبيين، وتضامنهم مع أهالي المدن والمناطق الليبية الذين يتعرضون يوميًا للاعتداءات والانتهاكات، حسب البيان .

ووجه تحية تقدير لأهالي الجنوب، قائلاً “هم دائمًا أصحاب حكمة وأهل مروءة وسلام، وهم الضامن الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في كامل البلاد”.

وأضاف “إذا كان هناك تقصير تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معًا تداركه، والجميع يدرك بأن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار”.

ولفت إلى أنه تم وضع ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات، وفقًا للمتاح من موارد، قائلاً “لكن جاء العدوان الغاشم ليعيدنا خطوات إلى الوراء، و ليؤثر سلبًا على مخططاتنا ومشاريعنا ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد”.

وأردف “بفضل قواتنا الباسلة وتضحيات أبناءنا، ها هي البشائر تلوح في الأفق بهزيمة المشروع الانقلابي والعودة القريبة لمسار التنمية والبناء، فعلينا من الآن العمل معًا ويدًا بيد، لإعادة تفعيل جهودنا وترسيخ السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والمدن المختلفة”.

واختتم “نأمل أن تعم وتتواصل المواقف الإيجابية جميع المناطق والمكونات في كل ربوع البلاد، لننحاز جميعا للوطن الواحد، الذي تسوده قيم المواطنة والحرية والمساواة، في إطار الدولة المدنية الديمقراطية”.

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