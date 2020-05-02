السراج يشيد بـ«تمسك الجنوب بالشرعية»

أشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بـ«المواقف المشرفة التي أعلنها أهلنا في الجنوب، الرافضة للحكم العسكري، المتمسكة بالشرعية والدولة المدنية الديموقراطية»، لافتا إلى «ما عبروا عنه في بياناتهم المختلفة من إدانة للعدوان على طرابلس .. وتضامنهم مع أهالي المدن والمناطق الليبية الذين يتعرضون يومياً للاعتداءات والانتهاكات».

ووجه السراج في بيان اليوم، التحية «لأهالينا هناك (الجنوب) فهم دائماً أصحاب حكمة وأهل مرؤة وسلام، وهم الضامن الحقيقي لاستعادة الأمن والاستقرار في كامل البلاد».

وتابع «إذا كان هناك تقصير تجاه جنوبنا الحبيب فعلينا معاً تداركه، والجميع يدرك بأن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامجنا، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار، كما وُضعت ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات وفقاً للمتاح من موارد»، مضيفا «لكن جاء العدوان ليعيدنا خطوات إلى الوراء، ويؤثر سلباً على مخططاتنا ومشاريعنا ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد».

وشدد أن «علينا من الآن العمل معاً ويداً بيد، لإعادة تفعيل جهودنا وترسيخ السلم الاجتماعي بين المكونات الاجتماعية والثقافية والمدن المختلفة»، مضيفا «نأمل أن تعم وتتواصل المواقف الإيجابية جميع المناطق والمكونات في كل ربوع البلاد، لننحاز جميعا للوطن الواحد، الذي تسوده قيم المواطنة والحرية والمساواة، في إطار الدولة المدنية الديموقراطية».

نشطاء وأعيان من مدينة سبها يعلنون تمسكهم بالاتفاق السياسي ورفضهم العودة للحكم العسكري

وأمس الجمعة أكد نشطاء وأعيان من مدينة سبها في بيان مشترك حمل اسم «ثوار 17 فبراير» تمسكهم بـ«الاتفاق السياسي» الموقع في مدينة الصخيرات المغربية العام 2015، ونواتجه من المجالس الثلاثة النواب والدولة والرئاسي، كمرجعية للحل السياسي في ليبيا.

وأكد البيان تمسك النشطاء والأعيان بشرعية «حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج»، ودانوا «القصف العشوائي المدمر بكل أنواع الأسلحة للمدنيين في طرابلس وتدمير البنية التحتية للعاصمة» كالمستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف.

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