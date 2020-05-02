رئيس حزب تركي لأردوغان: “الدول لا تُحكم بالحقد”

انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو، سياسات ومواقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قائلاً له إن “الدول لا تُحكم بالحقد والغضب وإذا عارضك أحد وقال لا فعليك أن تستمع إليه”.

وأضاف أوغلو في مقابلة تلفزيونية، أن أردوغان يعرف أنه سيرحل قريبًا، مشيرًا إلى أنه يتأذى من خطاباته وأن أمور الدولة ستختلط إذا حُكِمت بمنطق الضغط على المواطن لطلب صوته في الانتخابات.

وذكر أوغلو أن بقاء أردوغان في منصبه يرجع إلى موافقة القوى الخارجية على إبقائه، مؤكداً أنه بعد 18 عامًا من حُكم حزب العدالة والتنمية لم يقل الفقر، بل ازداد، وارتفعت البطالة، وسترتفع أكثر.

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