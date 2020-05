الرئاسي يطالب الكبير بسرعة بيع مخصصات الأفراد من النقد الأجنبي بالسعر الرسمي للدينار

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، محافظ المصرف المركزي طرابلس، الصديق

الكبير، بضرورة البدء ببيع مخصصات الأفراد من النقد الأجنبي بقيمة 5 آلاف دولار لكل

مواطن سنويا على وجه السرعة، والتقيد بالسعر الرسمي، على أن يضاف عليها نسبة الرسم

المقررة.

وأوضح المجلس الرئاسي في بيان له أن هذا القرار جاء بعد اتساع

الفارق بين السعر الرسمي للدولار والسعر في السوق السوداء، الأمر الذي يهدد بنسف الإصلاحات

الاقتصادية التي أطلقت في سبتمبر 2018، التي شملت حينها بيع الدولار لمخصصات الأفراد

بقيمة 10 آلاف دولار قبل أن يخفضها الرئاسي اليوم بنسبة 50%.

هذا وكان مركزي طرابلس قد أغلق منظومة بيع مخصصات الأفراد من النقد الأجنبي في الأول من مارس الماضي بسبب مطالبته المجلس الرئاسي بتغيير سعر الصرف مستندا على قانون المصارف التي تسند إليه إدارة السياسة النقدية.

