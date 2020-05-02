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الدينار يصعد بقوة مدعوما بـ”كتاب الرئاسي”

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صعدت قيمة الدينار بقوة مساء اليوم أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء مدعوما بكتاب المجلس الرئاسي الموجه للمصرف المركزي الذي طالب فيه بإعادة تفعيل منظومة بيع مخصصات الأفراد من النقد الأجنبي بقيمة 5 آلاف دولار سنويا.

وفقد الدولار نصف دينار من قيمته عند الساعة 9 مساء ليتم تداوله بـ5.50 دنانير، وهبطت قيمة الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا إلى 5.60 دنانير.

هبوط العملات الأجنبية السريع شمل سعر صرف اليورو الذي تم تداوله بـ6.10 دنانير متراجعا بمقدار 30 قرشا.

وبشأن العملات العربية فقد تراجع الدينار التونسي أمام نظيره الليبي مسجلا 1.90 وانخفض الجنيه المصري بشكل طفيف محققا 36 قرشا للجنيه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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