الدينار يصعد بقوة مدعوما بـ”كتاب الرئاسي”

صعدت قيمة الدينار بقوة مساء اليوم أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء مدعوما بكتاب المجلس الرئاسي الموجه للمصرف المركزي الذي طالب فيه بإعادة تفعيل منظومة بيع مخصصات الأفراد من النقد الأجنبي بقيمة 5 آلاف دولار سنويا.

وفقد الدولار نصف دينار من قيمته عند الساعة 9 مساء ليتم تداوله بـ5.50 دنانير، وهبطت قيمة الدولار على صعيد حوالات دبي وتركيا إلى 5.60 دنانير.

هبوط العملات الأجنبية السريع شمل سعر صرف اليورو الذي تم تداوله بـ6.10 دنانير متراجعا بمقدار 30 قرشا.

وبشأن العملات العربية فقد تراجع الدينار التونسي أمام نظيره الليبي مسجلا 1.90 وانخفض الجنيه المصري بشكل طفيف محققا 36 قرشا للجنيه.

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