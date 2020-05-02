إدارة الخدمات الصحية بنغازي تتفقد مواقع الحجر وجاهزيتها

تفقد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعضو لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ناصر الكاديكي، مواقع الحجر الصحي ومدى جاهزيتها وملاءمتها من الناحية الصحية، وذلك برفقة الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، ورئيس الخطة الأمنية المشتركة.

الزيارة تم خلالها الوقوف على مواقع الحجر الصحي المخصصة لاستقبال المواطنين العائدين من الخارج، والاطلاع على الأوضاع بشكل عام، وإحالة تقرير مفصل لرئيس لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا.

كما قامت إدارة الخدمات الصحية بنغازي بتجهيز نقطة مراقبة صحية داخل مقر الحجر وتكليف طاقم طبي بها.

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