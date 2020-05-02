مصطفى الزايدي: المعركة اليوم بين الشعب وجيشه ضد أعدائه بقيادة الإخوان

قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية مصطفى الزايدي إن ما يجري في ليبيا مؤامرة خارجية وتدخل تركي مباشر وغزو، مشيراً إلى أن سلاح الجو التركي يقصف المدن والمناطق والضباط الأتراك يقودون العمليات.

وأضاف “الزايدي” خلال تصريحات على قناة “ليبيا الحدث” أن التدخل يأتي لدعم منظومة معينة للسيطرة على منطقة ككل وليس فقط على ليبيا وفي إطار فكرة إعادة الحقبة العثمانية المتخلفة جداً والتي أخرت الأمة لقرون عدة.

وأضاف: ”أردوغان الخليفة المنتظر صرح أن ليبيا جزء من الإرث العثماني وأن هناك أعداد اتراك في ليبيا وهذه كذبة المجموعة التي يدعمها اردوغان تعايشت من خلال التعاون الدولي ولا توجد حاضنة شعبية، ليبيا لا يمكن لهذه المجموعة الأن إن تستمر إلا من خلال المجموعة التي تدعمهم وبث الفتن وخداع الناس الذي تستطيع ان نخدعهم، قناعتي التامة ان الشعب والقوة المثقفة والسياسية واعية ولا يمكن ان تنطلي عليهم الخدعة مرة اخرى”.

وأردف: ”ليس هناك ضبابية القوات المسلحة تقاتل الإرهاب وتحقق انتصارات وانتقلت خلال سنوات بعد ان ضربت قاعدة الإرهاب في ليبيا بنغازي كل القوة السياسية والإرهابية والمجرمة كانت متركزة هناك وطهرتها القوات المسلحة وما هو موجود الآن هم مجرد فلول من هذه القوة المهزومة الإرهابية والجيش يطبق عليها بفترة قليلة، الجيش الليبي خرج بكل أطيافه السياسية وعبر مباشرة عن دعمه للقوات المسلحة فيما تقوم به”.

واعتبر أن ليبيا تمر بأزمة لم تمر بها في تاريخها حتى “أيام الطليان” فهي تحتاج لقوة حقيقية قادرة على أن تعيد الأمر لنصابه وفي الواقع لا توجد مؤسسة إلى الآن منضبطة وقادرة على إعادة الأمور لنصابها إلا القوات المسلحة.

وإستطرد حديثه :” أهل مصراته يستخدمون كوقود لأن أغلب قادة التيار الإسلامي من هذه المنطقة، الإرهابيين ضاق بهم المقام في الغرب الليبي وهناك قبائل مجاهدة ولكن ضغط عليهم من هذه المنظومة والخداع التركي والخلافة وما إليه، الخريطة السياسية في ليبيا واحدة المعركة اليوم بين الشعب الليبي وقواه الوطنية بقيادة القوات المسلحة وبين أعداء الشعب الليبي بقيادة الإخوان المسلمين وكل التنظيمات التابعه لهم”.

وذكر أن القوات المسلحة حركة تحرر وطني لأنها حررت ليبيا من هيمنة خارجية، منوهاً أن ما يجري في ليبيا هو مشروع يخدم الكيان الصهيوني من تحطيم للجيوش وتقسيم للدول والفوضى.