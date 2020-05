خاص ليبيا 24..العباني: قرار الهدنة في يد المليشيات وليس السراج

قال عضو مجلس النواب محمد العباني، السبت، إن خرق قوات الوفاق للهدنة ليس أمرا غريبا، لأن الهدنة لها شروط وأحكام غير متوفرة في العصابات والمليشيات التي استعان بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج واحتواها وتمكن من التعامل معها واعتبرها جيشا للوفاق.

وأوضح العباني، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا 24″، أن الهدنة ناتج ثقافي عن العلوم والأدبيات العسكرية، ولا يستوعبها سوى العسكريون الذين تعلموا وتشربوا هذه العلوم والأدبيات، ولديهم خبرة بالمعنى القانوني لقيمة الهدنة، ويستطيعون الالتزام بها، ولكن من لم يتشرب العلوم العسكرية لا يعرف القواعد والشروط التي تنظم الهدنة، وبالتالي هناك فرق كبير بين الإنسان المدني والعسكري.

وأكد العباني أنه في حال توافرت شروط الهدنة وأحكامها من الممكن أن تحدث بل ويحدث على ضوئها وقف لإطلاق النار، وقد تؤدي أيضا إلى حوار سياسي يفضي إلى السلام وإنهاء الصراعات في ليبيا.

وأشار العباني، إلى أن ما يجري في ليبيا هو صراع بين الجيش وعصابات مسلحة أقل ما يطلق عنها أنها مليشيات تفرض نفسها بقوة السلاح وتمارس شتى أنواع الفساد الإداري والمالي والاجتماعي من أجل الحصول على مزيد من المال، لافتا إلى أن هؤلاء العصابات استطاع السراج التعامل معهم واحتواهم ولكنه لا يتحكم فيهم، لافتا إلى أن قرار الهدنة في يد المليشيات وليس بيد السراج الذي أتى به اتفاق الصخيرات ثم أفسد المجلس الرئاسي وانفرد بالسلطة وأنهى المدة الزمنية الخاصة به، وأصبح الآن يمارس الحكم من غير صفة ويعتبر مغتصب للسلطة.

وقال العباني، إنه لا يمكن الاتفاق مع شخص مغتصب للسلطة ويحمي نفسه بالمليشيات المسلحة، لذا لا معنى أساسا للهدنة، مشيرا إلى أن إعلان الجيش للهدنة اجراء أحادي استجابة للضغوط الدولية والمطالب الإنسانية وما يمر به العالم من جائحة كورونا، ولكن العرض كان موجه لأناس لا يملكون المنطق أو العقل والهدنة معهم عبث وهراء.

