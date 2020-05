عقيلة صالح: مجلس النواب قام بدوره على أكمل وجه واتهامه بالتقصير “ظلم”

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، السبت، إن المجلس قام

بدوره على أكمل وجه، معتبرًا اتهام المجلس بالتقصير أو بعدم تأدية دوره، اتهامات

ظالمة.

وأوضح صالح في تصريح صحفي أن مجلس النواب قام بواجباته

كاملة، مشيرًا إلى أن أول هذه الواجبات كان على الصعيد العسكري، حيث أعطى المجلس الشرعية

لعملية الجيش، فور انعقاده سنة 2014 ، وشكل القيادة العامة للجيش ورئاسة الأركان وقام

بترقية من تولى هاتين المؤسستين بعد مشاورات واسعة مع العسكريين في تلك الفترة، وقام

باختيار الأنسب.

وأضاف صالح أن المجلس دعم الجيش في كل الاجتماعات الخارجية

والمحافل الدولية، وصنف فجر ليبيا كعملية إرهابية وكذلك الدروع وأنصار الشريعة عبر

فرارات رسمية في جلسات مكتملة النصاب، لافتًا إلى أن المجلس أعاد العسكريين الذين فصلهم

إخوان المؤتمر الوطني للخدمة.

وتابع صالح أن المجلس قام أيضًا على الصعيد السياسي والخدماتي

وفي إطار اختصاصه، بإلغاء قانون العزل السياسي الإخواني الظالم كخطوة من خطوات المصالحة

الشاملة، وقام كذلك بمنع قرار إلغاء الدعم على المواطن لأنه سيطحن الطبقة المتوسطة

بين غني وفقير، كما حرم المجلس حكومة الوفاق غير المعتمدة من الشرعية الدستورية المحلية.

وأشار صالح إلى أن المجلس أوقف كذلك لجنة الحوار التابعة

له ولم يعطها الصلاحيات بما في ذلك اللجنة التي كان بها نائب رئيس المجلس امحمد اشعيب،

الذي استقال وذهب يطلب منصب سفير من الوفاق بعد انتهاء خدماته لهم.

