المستشار صالح ينفي أي خلاف مع القائد العام للجيش الوطني

العنوان_القبة

نفى رئيس مجلس النواب وجود خلاف بين البرلمان والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، مؤكدا أن علاقته بالمشير خليفة حفتر تجاوزت في متانتها حتى العلاقة الوظيفية.

وقال صالح في بيان صحافي اليوم السبت، إنه تلقى تقارير بشأن محاولة صفحات تديرها المليشيات وقنوات ومنصات رخيصة تابعة للإخوان المسلمين وبقايا الجماعة الليبية المقاتلة أو النفعيين الموالين للسراج وحكومته غير الدستورية، الاستثمار في هذا الموضوع.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن مبادرته السياسية وما طرحه المشير خليفة حفتر تنتهيان لنتيجة واحدة، وهي إزالة المجلس الرئاسي البائس غير المنتخب مع اختلاف الآلية والطرح.

وتطرق صالح إلى ما نقلته السفارة الأمريكية بشأن محادثة السفير الأمريكي، ونصه “أن رئيس النواب طالب بوقف الاقتتال بين الليبيين”، وبيّن عقيلة الأمر قائلا: “هذا النقل به سوء تفسير، فما تحدثت به هو الهدنة التي وافقت القيادة العامة عليها بمناسبة رمضان، وقد رفضها لاحقًا السراج بأوامر تركية”.