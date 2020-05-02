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رئاسة مجلس الدولة تناقش التطورات العسكرية في محيط ترهونة

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اجتمع، اليوم السبت، مكتب الرئاسة بمجلس الدولة بمقر المجلس في طرابلس، لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

ووفقاً للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، تم التأكيد على التمسك بالثوابت التي قررها المجلس بخصوص استئناف الحوار واستكمال الاستحقاقات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية، ومناقشة آخر التطورات العسكرية؛ خاصة الوضع في محيط ترهونة.

وأكد المكتب الإعلامي، أنه “تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد وسبل تخفيف معاناة المواطن في الأزمة الراهنة، التي زاد من حدتها إقفال حقول وموانئ تصدير النفط، إضافة إلى مناقشة الوضع الصحي في البلاد ومستجدات جائحة فيروس كورونا”، وفق منشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب على موقع “فيس بوك”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • مجلس الدولة الخرفانية مات واندفن مع دفن الصخيرات فى جنازة شعبية كبرى يوم 27 ابريل ولا عزاء للنسوان والخوان ومصيركم مثل كل الخوان اما فى القبور او السجون

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  • اذا الاجداد عملاء فليس بالضروره ان يكون الاحفاد عملاء فالعماله ليس وباء ينتقل من دم الجد لدم الابناء والحفده …. فالويل لكم هذه تركيا التي باعت اجدادكم لايطاليا بثمن بخس فستبيكم بأبخس مما باعت به اجدادكم والأمر متوقف علي وجود من يشتري ففط فلا مبدأ للاتراك ولا دين لهم باعتراف الاتراك نفسهم بأن لا دين لهم قولهم هذا (تركش ديانات يوك )(وأحيانا تنطق تركش ديانات يوخ) وليس بالضروره ان اجدادكم حاربوا الليبيين دفاعا عن حق ايطاليا في احتلال ليبيا ان تقوموا أنتم بمحاربة الليبيين كرمال عيون تاريخ فهذا هو تاريخكم
    ((( بعد هزيمت تركيا في الحرب التركية الايطالية في ليبيا عام 1912 قامت تركيا بتسليم ليبيا إلى إيطاليا بتوقيع الطرفين في 3 اكتوبر 1912 بسويسرة اتفاقة تعترف بموجبها تركيا بامتلاك إيطاليا لليبيا في ما عرفت بمعاهدة اوشي (معاهدة لوزان). هزيمة وتنازل تركيا ورحيل القادة الاتراك من ليبيا أحدث صدمة وأنزعاجا لدى زعماء طرابلس! وفي 3 نوفمبر 1912 أقيم مؤتمر زعماء طرابلس بالعزيزية لبحث الخيارات المتاحة، فاتجهو جميعا للصلح مع الطليان كرؤية بأن هذا هو الافضل لهم بعد الموقف الحرج الذي وضعتهم فيه تركيا بإتجاهها للصلح مع الطليان. لقد نجح الطليان في اختراق القبائل الليبية وتواصلوا مع شيوخ تلك القبائل مباشرة ونجحوا في تحييد عدد كبير من هذه القبائل واقناعها بعدم المشاركة في حركة الجهاد ضدهم، ومنح الطليان رواتب لشيوخ هذه القبائل واقنعوا العديد من ابناء تلك القبائل بالانخراط في جيشهم كمجندين، وفتح الطليان معسكرات لتدريبهم وقاموا بإيفاد عدد منهم للتدريب في ايطاليا، كما نشبت حروب قبلية في غرب البلاد ادت الى تخفيف الضغط على قوات الاحتلال وتمكينها من بسط سيطرتها على طرابلس واحتلال فزان، الامر الذي ادى الى انتهاء المقاومة مبكرا جدا في اقليمي طرابلس وفزان!
    وصل المارشال بيترو بادوليو إلى طرابلس في 24 يناير 1929 لاستلام منصبه كحاكم عام لليبيا، وأصدر على الفور بيانا عاماً موجها إلى الليبيين في برقة ألقت به الطائرات في شكل منشورات فوق المدن والقرى في مختلف أنحاء الاقليم، تضمن البيان عرضا بالعفو عن كل من يسلم نفسه وسلاحه للسلطة الاستعمارية! كما ارسل بادوليو وفدا للتفاوض مع المجاهدين في برقة، الوفد الإيطالي قدم صيغة تقريرية لشروط ايطاليا ومن أبرزها شرط تسليم المجاهدين لنصف سلاحهم مقابل ألف ليرة للبندقية، ويضم نصف المجاهدين الآخر الذي احتفظ بسلاحه إلى تنظيمات تنشئها الحكومة لفترة من الزمن يتفق عليها الى أن يتم إعداد المكان المناسب لإقامتهم وتموينهم ومراقبتهم، ولم تتضمن تلك الشروط أي حق سياسي لليبيين، وقد رفضها الزعيم البرقاوي عمر المختار بشدة كما عارض فكرة نزع السلاح من المجاهدين.

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