رئاسة مجلس الدولة تناقش التطورات العسكرية في محيط ترهونة

اجتمع، اليوم السبت، مكتب الرئاسة بمجلس الدولة بمقر المجلس في طرابلس، لمناقشة آخر التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لمجلس الدولة، تم التأكيد على التمسك بالثوابت التي قررها المجلس بخصوص استئناف الحوار واستكمال الاستحقاقات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية، ومناقشة آخر التطورات العسكرية؛ خاصة الوضع في محيط ترهونة.

وأكد المكتب الإعلامي، أنه “تمت مناقشة الوضع الاقتصادي في البلاد وسبل تخفيف معاناة المواطن في الأزمة الراهنة، التي زاد من حدتها إقفال حقول وموانئ تصدير النفط، إضافة إلى مناقشة الوضع الصحي في البلاد ومستجدات جائحة فيروس كورونا”، وفق منشور عبر الصفحة الرسمية للمكتب على موقع “فيس بوك”