السراج يعترف بتقصير الوفاق تجاه أهل الجنوب ويبرر ذلك بمعاركه مع الجيش

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، السبت، إن ما شهدته العاصمة طرابلس من معارك هو السبب الرئيس وراء تقصير الوفاق تجاه أهل الجنوب.

وأوضح السراج في بيان له، أن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامج الوفاق، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار، كما وُضعت ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات وفقاً للمتاح من موارد، مشيرًا إلى أن ما وصفه بالعدوان على طرابلس كان سببا في عودتها خطوات إلى الوراء، لافتًا إلى أن المعارك الدائرة بمحاور طرابلس أثرت سلبا على مخططات الوفاق ومشاريعها ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد، على حد قوله.

