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السراج يعترف بتقصير الوفاق تجاه أهل الجنوب ويبرر ذلك بمعاركه مع الجيش

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، السبت، إن ما شهدته العاصمة طرابلس من معارك هو السبب الرئيس وراء تقصير الوفاق تجاه أهل الجنوب.

وأوضح السراج في بيان له، أن أوضاع الجنوب كان لها أولوية في برامج الوفاق، وكانت في قلب الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع إعادة الإعمار، كما وُضعت ترتيبات مالية استثنائية لتنمية مناطق الجنوب المختلفة من خلال البلديات وفقاً للمتاح من موارد، مشيرًا إلى أن ما وصفه بالعدوان على طرابلس كان سببا في عودتها خطوات إلى الوراء، لافتًا إلى أن المعارك الدائرة بمحاور طرابلس أثرت سلبا على مخططات الوفاق ومشاريعها ليس في الجنوب فقط بل في مختلف مناطق البلاد، على حد قوله.

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  • السراج مجرم يستحق الاعدام فى نظر اهل الجنوب فهو من مول وشارك فى مجازر براك الشاطئ ومرزق وموقعة الفيل وتصدى لدواعشه اهل الجنوب وعاشوا فى امان ولن يسمحوا لمرتزق او داعشى او تركى ان يقترب من الجنوب والا قطعت رأسه ابعد ياشيطان ياخائن للوطن اتفوووووه عليك ياكلاب اردوغان

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