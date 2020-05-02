السراج يبحث مع أردوغان مستجدات الأوضاع في ليبيا

أخبار ليبيا24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، خلال اتصال هاتفي ، مستجدات الأوضاع في ليبيا، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وبحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي ، فقد تبادل الرئيسين في مستهل هذا الاتصال الذي جرى اليوم السبت ، التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتطرق الاتصال للجهود المبذولة في البلدين لمواجهة جائحة كورونا.

وفي هذا السياق ، أعرب السراج عن شكره وامتنانه لجمهورية تركيا على تقديمها تجهيزات طبية مؤخراً لمساعدة الشعب الليبي على التعامل مع تداعيات هذه الجائحة.

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