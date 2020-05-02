مكتب عقيلة صالح: مجلس النواب اعتبر الاتفاق السياسي لاغيًا وغير ملزم

قال مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، إن مجلسل النواب اعتبر الاتفاق السياسي لاغيًا وغير ملزم، واقنع المجتمع الدولي بعدم جدواه،

مشيرًا إلى أنه تم الاتجاه إلى مؤتمر برلين الذي عززت مخرجاته موقف مجلس النواب والجيش.

وأكد المكتب في بيان له على حرص مجلس النواب على وحدة الصف وعدم ترك مجالا للعابثين ورؤوس الفتنة، موضحًا أن المجلس تصدى لما اتخذته حكومة الوفاق

غير المعتمدة من إجراءات خاطئة واتفاقيات تنال من كرامة الليبيين وسيادتهم بالمخالفة للإعلان الدستوري.

وأضاف المكتب أن مجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولم يمنح الثقة لحكومة الوفاق ورفض شرعيتها في مختلف اللقاءات وجلسات الحوار والتفاوض، لافتًا إلى أن المجلس يراقب محاولات الجماعات الإرهابية والمليشيات والموالين لهم لشق الصف الوطني الداعم للجيش ومشروع الدولة الوطنية.

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