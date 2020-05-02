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مكتب عقيلة صالح: مجلس النواب اعتبر الاتفاق السياسي لاغيًا وغير ملزم

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مكتب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، السبت، إن مجلسل النواب اعتبر الاتفاق السياسي لاغيًا وغير ملزم، واقنع المجتمع الدولي بعدم جدواه،

مشيرًا إلى أنه تم الاتجاه إلى مؤتمر برلين الذي عززت مخرجاته موقف مجلس النواب والجيش.

وأكد المكتب في بيان له على حرص مجلس النواب على وحدة الصف وعدم ترك مجالا للعابثين ورؤوس الفتنة، موضحًا أن المجلس تصدى لما اتخذته حكومة الوفاق
غير المعتمدة من إجراءات خاطئة واتفاقيات تنال من كرامة الليبيين وسيادتهم بالمخالفة للإعلان الدستوري.

وأضاف المكتب أن مجلس النواب لم يضمن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولم يمنح الثقة لحكومة الوفاق ورفض شرعيتها في مختلف اللقاءات وجلسات الحوار والتفاوض، لافتًا إلى أن المجلس يراقب محاولات الجماعات الإرهابية والمليشيات والموالين لهم لشق الصف الوطني الداعم للجيش ومشروع الدولة الوطنية.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • .باهى .خير الكلام ما قل ودل ولم يعجبنى صيغة البيان واستطيع صياغة بيان بصورة افضل نتيجة خبرة سياسية كبيرة وليست العبرة بالكلمات الانشائية ولكن توصيل الفكرة صح ولهذا اتمنى صياغة البيان كالتالى :-
    اذا كان المجتمع الدولى يقول انه يعترف بشرعية مجلس النواب كمجلس تشريعى وما نتج عن الصخيرات من مجلس رئاسى ومجلس دولة استشارى ولكن اتفاقية الصخيرات سقطت بموجب مادة فى الاتفاق تحدد فترة الاتفاق عامين فقط وان يكون القرار بتوافق الاعضاء التسعة وقد مر اربعة اعوام على توقيع الاتفتاق ومع استقالة اربعةﻻمن اعضائة وفقد صفة الوفاق لهذ سقط اتفاق الصخيرات ذاتيا بموجب نصوصه واكد هذا السقوط قرار مجلس النواب وتم دفن الاتفاق بارادة شعبية تاييدا لاعلان قائد الجيش الوطنى وبسقوط اتفاق الصخيرات عادت السلطة التنفيذية لرئيس مجلس النواب كما كانت قبل اتفاق الصخيرات وقائد اعلى للجيش الوطنى المسيطر فعليا على 90 % من الاراضى الليبية ولم يبقى سوى 10 % ارض محتلة من تركيا ومليشيات ارهابية وعلى المجتمع دعم مجلس النواب والجيش الوطنى المكلف منه بقرار رسمى وبنصاب قانونى ان يبسط سيطرته على كامل التراب الليبى لاجراء انتخابات حرة فى ظل ضمانات دولية لاقامة دولة مدنية ديمقراطية ويمكن التفاوض مع اى شخصية ليبية وطنية ترفض الاحتلال وتعلى السيادة الوطنية ولا تفاوض مع اى اجسام سقطت مع الصخيرات

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