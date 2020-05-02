عقيلة صالح : البرلمان والقيادة العامة على قلب رجل واحد ونحن مع تطهير طرابلس من الاٍرهاب

أصدر المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، بيانا مساء اليوم السبت، تحصلت عليه “الساعة24″، كشف فيه ملابسات المرحلة التي تمر بها البلاد،مجددا دعم المجلس للقوات المسلحة الليبية.

وقال عقيلة صالح فى البيان، فى الوقت الذي نلتمس فيه تصاعدا فى وتيرة المؤامرات الخارجية على وطننا العزيز والمحاولات العلنية لتدويل الصراع وتحويل ليبيا إلى ساحة للحرب بهدف إعاقة قواتنا المسلحة عن اكتمال مهامها فى تطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشات والعصابات المسلحة وتحويلها إلى مستنقع للإرهابين والمرتزقة وإغراقها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر على مرأى من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لوقف هذه الجرائم المفضوحة التي ترتكب بحق دولة مستقلة ذات سيادة وعضو فى الأمم المتحدة .

وتابع، نقدر مساعي الدول الصديقة والشققة وجهود سفيير الولايات المتحدة المريكية لدي ليبيا وحرصه على وحدة ليبيا وسادتها وما بدأه فخامة رئس مجلس النواب مع احترام لإرادة الشعب الليبي ودعم ومساندة خياراته خلال اتصال هاتفي ، ونراقب عن قرب محاولات هذه الجماعات والموالين لها لشق الصقف الوطني الداعم للقوات المسلحة ومشروع الدولة الوطنية الكريمة المصانة بترابط مكووناتها الاجتماعيه ونخبها السياسية والثقافية فى مواجهة فكر إرهابي ضال وعلاملاء لم يترددوا فى المتاجرة بالبلاد لتحقيق غيابهم وأهدافهم التي لا تمت لطموحات الشعب ورغباته.

واستطرد البيان، مجلس النواب المتخب لم يضمن الاتفاق السياسي فى الإعلان الدستوري ولم يمنح حكومة الوفاق الثقة ورفض وطعن فيما تدعيه من شرعية فى مختلف اللقاءات وجلسات الحوار والتفاوض وتصدى بكل قوة لما اتخذته من إجراءات خاطئة وما وقعته من اتفاقيات مخزية تنال من كرامة الليبيين وسيادتهم فوق أرضهم بالمخالفة للإعلان الدستوري وللقانون ولبنود اتفاق الصخيرات إلى أن اصدر المجلس راره باعتبار الاتفاق لاغيا وغير ملزم واقنع المجتمع الدولي بعدم جدواه ومن ثم الاتجاه إلى مؤتمر برلين الذي عززت مخرجاته موقف مجلس النواب والقوات المسلحة .

وأردف البيان، لذلك وانطلاقا من موقفنا الوطني الداعم للقوات المسلحة الليبية واحتراما لتضحياته العظيمة نؤكد أننا حريصون كل الحرص على وحدة الصف وتقوية الجبهة الداخلية والعمل على تماسكها ولن نترك مجالا للعابثين ورؤوس الفتنة وذيولها الساعية لخرق نسيجنا الاجتماعي وخلخلة موقفنا السياسي الموحد ونشير إلى أن ما يتم تناقلة من أخبار عبر عدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل لا أساس لها من الصحة وأننا جميعا كمجلس نواب وقادة عامة للقوات المسلحة نقاتل الإرهاب بمختلف أشكاله وعلى قلب رجل واحد فى دعم ومساندة ضاطنا وجنودنا وقيادتهم وأننا أوفياء للدما الزكية والأرواح الطاهرة التي ارتفعت دفاعا عن لبيا وكل قطرة عرق بذلت لبناء مؤسسة عسكرية نجلهاونفخر بها ونتطلع مما لبناء دولة مدنية.

وأضاف عقيلة صالح فى بيانه، نناشد الأحرار والوطنين وأفراد شعبنا إلى التمس بخياراتنا فى الدفاع عن الوطن فى مواجهة الغزاه الطامعين والاستمرار فى مكافحة الإرهاب حتى تحرير وتطهير كل شبر من البلاد والمحافظة على ثوابتها الوطنية من أجل بناء الدولة الحلم الطموح وأن السير فى متخلف المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية ضرورة تفرضها المرحلة ووسائل وأدوات تحقيق هذه الخيارات باعتبانا جزء من المجتمع الدولي .