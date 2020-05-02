إيطاليا وتونس يعربان عن تمنياتهما للوصول لمخرج للأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو مع نظيره التونسي نور الدين الري، خلال اتصال هاتفي اليوم، تطورات الأوضاع في ليبيا.

ونقلت وزارة الخارجية التونسية، في بيان لها اليوم السبت، أن الجانبين أعربا عن الحاجة للتوصل إلى مخرج سياسي توافقي للأزمة الليبية في إطار قرارات الشرعية الدولية، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

ومن جانب آخر أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده مع الشرعية وحل الأزمة الليبية بشرط أن يكون الحل ليبيا دون تدخل أجنبي.

وقال الرئيس تبون خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنية الجزائرية إن الجزائر قادرة على حل الأزمة في ليبيا ولن تتخلى عنها، موضحا أن الأزمة لا تحل بالسلاح إنما بالرجوع إلى طاولة المفاوضات حقنا لدماء الليبيين.

وأكد أن الجزائر لم تدخل أي رصاصة إلى شقيقتها ليبيا، في حين أسهمت بإيصال الدواء والطعام، وكشف أنه تم إدخال ثلاثة آلاف طن من الأسلحة إلى ليبيا في الوقت الذي انعقد فيه مؤتمر برلين من أجل تعميق الأزمة الليبية.

وفي سياق ذات صلة كشفت صحيفة «ذا انفستيجيتيف جورنال – تى آي جيه» البريطانية، تورط مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع أحد أعضاء تنظيم القاعدة، فضلا عن دعمهم لعمليات تهريب الأسلحة والمقاتلين إلى سوريا وليبيا.

وأوضحت الصحيفة في أول تقرير لنسختها العربية، أنه في السنوات الأخيرة انضم آلاف المقاتلين الأجانب إلى صفوف تنظيمي “القاعدة”، و”داعش” للقتال في سوريا والعراق، وبعد انهيار ما يسمى «دولة الخلافة» جرى تسليط الضوء على منتسبي “داعش” الذين ينتظرون مصيرهم، وهناك آخرون ممن خالفوا القوانين من خلال المساهمة في النزاع بعيدًا عن ساحة المعركة، لكن تلك الفئة لم يلتفت إليها الكثيرون، وربما لم يعلم بها أحد على الإطلاق، مثل الأسترالي “فداء مجذوب”.

وكشفت الصحيفة في تقريرها عن أفعال تركيا من خلال علاقتها بالأسترالي “فداء مجذوب”، حيث أوضح الصحفي كريس راي كاتب التقرير، أن “مجذوب” يعد لاعباً رئيساً ومثيراً للمشكلات في الدراما السورية، حيث لم يتذكره أحد تقريبًا حتى العام الجاري، إلى أن ظهر على السطح مجدداً إثر نشر تقرير ناري للشرطة التركية يربط بين كبار المسؤولين في إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان وشبكة تهريب الأسلحة برئاسة أحد عناصر تنظيم “القاعدة”، وجرى إعداد تقرير الشرطة العام 2012 ونشره مرصد «نورديك مونيتور» ومقره استوكهولم في يناير ويزعم أن الشبكة قامت بتمرير أسلحة من ليبيا إلى سوريا عبر تركيا، وأوضح التقرير أن “فداء مجذوب”، الذي لم تحدد هويته، كان عضوًا في الشبكة وكان على اتصال باثنين من كبار مستشاري الرئيس التركي.