مناشدا الشعب الاستمرار في قتال الغزاة والإرهاب..صالح: البرلمان والجيش على قلب رجل واحد

لفت رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في بيان، إلى تصاعد وتيرة المؤامرات الخارجية على ليبيا، والمحاولات العلنية لتدويل الصراع وتحويل البلاد إلى ساحة للحرب بهدف إعاقة الجيش الليبي عن إكمال مهامه في تطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والعصابات المسلحة، وتحويلها إلى مستنقع للإرهابيين والمرتزقة وإغراقها بمختلف أنواع الأسلحة والذخائر، مضيفا أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكناً لوقف الجرائم المفضوحة بحق ليبيا، وفق البيان.

وأشار البيان الصادر عن مكتب “صالح”، الذي نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب، إلى أن “مجلس النواب لم يضمّن الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ولم يمنح حكومة الوفاق الثقة، وطعن فيما تدعيه من شرعيـة، وتصدى للإجراءات الخاطئة التي اتخذتها، والاتفاقيات المخزية التي وقعتها، والتي تنال من كرامة الليبين وسيادتهم بالمخالفة للإعلان الدستوري والقانون وبنود اتفاق الصخيرات، إلى أن أصدر المجلس قراره باعتبار الاتفاق لاغيا وغير ملزم وأقنع المجتمع الدولي بعدم جدواه ومن ثم الذهاب إلى مؤتمر برلين، الذي عززت مخرجاته موقف مجلس النواب والجيش الليبي”

‏وأضاف البيان: “نقدر مساعي الدول الصديقة والشقيقة وجهود سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا وما أبداه من احترام لإرادة الشعب الليبي ودعم ومساندة خياراته”

وتابع: “نراقب محاولات الجماعات المتطرفة لشق الصف الوطني الداعم للقوات المسلحة ومشروع الدولة الوطنية”، مؤكداً أن مجلس النواب والقيادة العامة للجيش على قلب رجل واحد في قتال الإرهاب بكافة أشكاله، ودعم ومساندة ضباط وجنود الجيش الليبي.

وناشد صالح، خلال البيان، الشعب الليبي إلى التمسك بخياراته في الدفاع عن الوطن ضد الغزاة والطامعين والاستمرار في مكافحة الإرهاب، والحفاظ على الثوابت الوطنية، موضحاً أن السير في مختلف المسارات العسكرية والسياسية والإعلامية ضرورة تفرضها وتمليها المرحلة”