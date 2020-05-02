إصابات كورونا في تونس تتجاوز حاجز الألف حالة

بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في تونس 1009 حالات، وارتفعت الوفيات إلى 42 حالة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء السبت.

وقالت الوزارة في بيان إنها سجلت 63 إصابة إيجابية ظهرت بعد إجراء 529 تحليلا مخبريا، مضيفة أنها سجلت 323 حالة شفاء، وما تزال 644 إصابة حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة، بينها 25 حالة في وحدات الإنعاش.

وأشارت الوزارة إلى أن التحاليل المخبرية تجرى بالأساس للحالات المشتبهة والمحتمل إصابتها بالمرض، إضافة إلى المخالطين للحالات المؤكدة وذلك حسب تعريف الحالة المعتمد حاليا.

ودعت وزارة الصحة التونسية كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل إجراءات الحجر الصحي الذاتي والحجر العام بكل مناطق البلاد وذلك لاحتواء المرض والحد من انتشاره.

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