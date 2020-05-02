إدارة الخدمات الصحية بسبها تتسلم من «صحة الوفاق» جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بسبها، أنها تسلمت السبت، جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وكان الإدارة تسلمت الخميس، شحنة من التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لدعم البلدية في مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الخدمات الصحية في سبها، الدكتور عادل عويدات، لـ«بوابة الوسط» إن التجهبزات التي وصلت من طرابلس اشتملت على مجموعة من الأدوية والمستلزمات وأجهزة ومعدات طبية كأسرة العناية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي، وتخطيط القلب، والصدمة الكهربائية، قياس نسبة الأكسجين في الدم، وشاشة مراقبة الوظائف الحيوية، وكذلك أجهزة للحقن الوريدي، ولشفط السوائل، وسماعات طبية وجهاز قياس ضغط وحاملة محاليل ومقياس حرارة إلكتروني، وجهاز تخدير.

«صحة الوفاق» تقدم شحنة أدوية وتجهيزات طبية لمكتب الخدمات الصحية بسبها

وأوضح عويدات أن هذه المعدات والأجهزة ستسهم في تجهيز مقر العزل الصحي بسبها، مشيرا كذلك إلى أنها تضمنت بعض التجهيزات المتعلقة بالوقاية الشخصية للممارسين الصحيين والمصابين داخل أماكن العزل، تشتمل على: أغطية أسرة، ملابس واقية كاملة، نظارات طبية وواقيات وجه، قفازات طبية، ماسكات طبية، ماسكات نوع N95، معقمات أيدي وكحول.

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