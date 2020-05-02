رئيس مجلس النواب : المجلس دعم القيادة العامة في كل الاجتماعات الخارجية والمحافل الدولية

القبة 02 مايو 2020 (وال) – قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، السبت، إن المجلس قام بدوره على أكمل وجه، معتبرًا اتهام المجلس بالتقصير أو بعدم تأدية دوره، اتهامات ظالمة.

صالح أوضح في تصريحات صحفية أن مجلس النواب قام بواجباته كاملة، مشيرًا إلى أن أول هذه الواجبات كان على الصعيد العسكري، حيث أعطى المجلس الشرعية لعملية الكرامة، فور انعقاده سنة 2014، وشكل القيادة العامة للقوات المسلحة ورئاسة الأركان وقام بترقية من تولى هاتين المؤسستين بعد مشاورات واسعة مع العسكريين في تلك الفترة، وقام باختيار الأنسب.

وأضاف أن المجلس دعم القيادة العامة للقوات المسلحة في كل الاجتماعات الخارجية والمحافل الدولية، وصنف فجر ليبيا كعملية إرهابية وكذلك الدروع وأنصار الشريعة عبر فرارات رسمية في جلسات مكتملة النصاب، لافتًا إلى أن المجلس أعاد العسكريين الذين فصلهم إخوان المؤتمر الوطني للخدمة.

وتابع رئيس مجلس النواب أن المجلس قام أيضًا على الصعيد السياسي والخدماتي وفي إطار اختصاصه، بإلغاء قانون العزل السياسي الإخواني الظالم كخطوة من خطوات المصالحة الشاملة، وقام كذلك بمنع قرار إلغاء الدعم على المواطن لأنه سيطحن الطبقة المتوسطة بين غني وفقير، كما حرم المجلس حكومة الوفاق غير المعتمدة من الشرعية الدستورية المحلية.

وأشار صالح إلى أن المجلس أوقف كذلك لجنة الحوار التابعة له ولم يعطها الصلاحيات بما في ذلك اللجنة التي كان بها نائب رئيس المجلس امحمد اشعيب، الذي استقال وذهب يطلب منصب سفير من الوفاق بعد انتهاء خدماته لهم. (وال – القبة)

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