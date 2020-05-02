طائرة أمريكية بمهمة “مخابراتية واستطلاع” فوق طرابلس

غادرت صباح أمس طائرة لوكهيد الاستطلاعية EP-3E “Aries II ، التابعة للبحرية الأمريكية، خليج سودا الواقع في الساحل الشمالي الغربي لجزيرة كريت اليونانية، لتقوم بمهمة ISR الجديدة لمراقبة الأجواء الليبية.

وبحسب موقع «ايتاميل رادار» الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط، فإن الرحلة استغرقت أكثر من أربع ساعات غرب ليبيا (فوق طرابلس)، وتشير التسمية لهذه المهمة إلى ثلاث مهام أساسية هي المخابرات والمراقبة والاستطلاع.

ولوكهيد EP-3 هي النسخة الاستطلاعية من P-3 Orion والتي تديرها البحرية الأمريكية وتُعرف الطائرة باسم ARIES ، وهو اختصار للنظام الإلكتروني المتكامل للاستطلاع المحمول جواً.

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