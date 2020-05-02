تفاصيل خطة تونسية لإعادة فتح معبر رأس أجدر للتبادل التجاري مع ليبيا

اعتمدت السلطات التونسية، خطة عمل جديدة لمعبر رأس جدير الحدودي،أمس السبت، وذلك تمهيداً لفتحه وعودة التبادل التجاري.

وبحسب موقع موازييك التونسي، فقد قال مصدر ديواني بمعبر رأس جدير، إنه ضماناً لسير المبادلات التجارية بين تونس وليبيا عبر معبر رأس الجدير الحدودي سيتم بصفة استثنائية وقائية العمل بطريقة تغيير المجرورات الخاصة بالشاحنات المعدة للتصدير .

وعن تفاصيل الخطة،قال، تتمثل في دخول الشاحنات الليبية بسائق ليبي، ويقع تسليم المقطورات فقط لشاحنة تونسية وبسائق تونسي، في المقابل، تسلّم المقطورة الليبية المحمّلة بالسلع التونسية المتجهة ليبيا من سائق تونسي لسائق ليبي، أي دون دخول السائق التونسي لليبيا ولا الليبي لتونس، وذلك تفاديا للحجر الصحي المعمول به للوافدين على البلدين ، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.