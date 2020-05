قال إعلام ما تسمى بعملية بركان الغضب، الأحد، إن مدفعية

قوات الوفاق استهدافت مقر لقوات حفتر غرب مثلث خلة بن عون بحوالي 500 متر، ما أسفر

عن سقوط قتلى وجرحى.

The post ما يسمى بركان الغضب: قتلى وجرحى من قوات حفتر بقصف لمدفعية الوفاق على مقر لهم غرب مثلث خلة بن عون appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

