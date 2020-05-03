أفاد شهود عيان، الأحد، بتعرض منطقتي الهضبة وأبو سليم
في العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.
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أفاد شهود عيان، الأحد، بتعرض منطقتي الهضبة وأبو سليم
في العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.
The post قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقتي الهضبة وأبو سليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
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