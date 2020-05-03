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قصف بالمدفعية الثقيلة على منطقتي الهضبة وأبو سليم

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفاد شهود عيان، الأحد، بتعرض منطقتي الهضبة وأبو سليم
في العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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