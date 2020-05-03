وصول 24 ألف طن ديزل لميناء بنغازي

قال مصدر مطلع يعمل في ميناء بنغازي لقناة “218”، السبت، إن ناقلة المحروقات “نورد سوان” رست قبل أيام على الرصيف النفطي قادمة من سنغافورة، تمهيدا لتفريغ حمولتها من الديزل المقدر بـ24 ألف طن.

وكانت ناقلة المحروقات t kronborg ، وصلت الاثنين الماضي إلى الميناء وعلى متنها 40 ألف طن متري بنزين مستورد من قبرص.

ونشر ميناء بنغازي مطلع شهر أبريل بيانات عن الربع الأول من العام الجاري، أوضحت وصول 403 آلاف طن من البنزين عن الفترة ذاتها، فيما بلغت واردات الديزل أكثر من 256 ألف طن، كما سجلت كميات الغاز الواصلة عبر الميناء 28 ألف طن.

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