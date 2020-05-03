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رئيس مجلس النواب يرحب بأهمية التواصل المشترك بين ليبيا وواشنطن

تم النشر منذُ 23 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 03 مايو 2020 (وال) –  رحب رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح” عيسى بأهمية التواصل المشترك والبناء بين ليبيا وواشنطن ، وذلك خلال استقباله لمكالمة هاتفية من سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا السيد “ريشارد نورلاند ” .

وقال فخامة الرئيس إن السفير الأمريكي أكد خلال المكالمة الهاتفية التي جرت الخميس على أهمية احترام العملية الديمقراطية ، وأهمية استمرار المفاوضات برعاية ألامم المتحدة.

وأشار المستشار عقيلة صالح أنه ناقش مع السفير “نورلاند” نتائج مؤتمر برلين وضرورة وفاء جميع المشاركين بالتزاماتهم بعدم التدخل عسكريا في ليبيا.

ولفت إلى أن السفير “نورلاند ” أكد على أهمية محاربة الإرهاب، محذراً من خطر توفير مناخ لإعادة تجميع المنظمات الإرهابية في كل أنحاء ليبيا.

واكد المستشار ان الهدنة الإنسانية التي وافق عليها الجيش في رمضان تم اختراقها من الطرف الاخر وهي ليست المرة الأولى مؤكداً دعمه الثابت للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب والمرتزقه ، كما وأكد فخامته على ترحيبه بجهود المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة الليبية شريطة إحترام إرادة الشعب الليبي، وفي ختام المكالمة هنأ السيد المستشار عقيله صالح السفير الأمريكي بتعيينه سفيراً جديدا لدى ليبيا. (وال – القبة)

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • رئيس مجلس النواب هو كبير العائلة الليبية واعلى سلطة منتخبة فى البلاد وهو الوحيد الذى يحظى بشرعية دولية وشرعية وعسكرية كقائد اعلى للجيش الوطنى ويمثل الليبين فى المحافل الدولية بعد سقوط عملاء الصخيرات وعلى الاحتلال التركى التفاوض مع ممثل الشعب الليبى للجلاء والانسحاب من ليبيا حفظا لماء الوجه قبل ان يرحلوا فى توابيت فالشعب وراء قادته لدحرهم من ليبيا مهما كانت التضخيات فليبيا بها 6 مليون عمر المختار

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