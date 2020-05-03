مدير إدارة الخدمات الصحية  بنغازي يتفقد مواقع الحجر الصحي

تفقد مدير إدارة الخدمات الصحية بنغازي وعضو لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا ناصر مختار الكاديكي، مواقع الحجر الصحي المخصصة لاستقبال المواطنين العالقين والإطلاع على الأوضاع بشكل عام وإحالة تقرير مفصل عن الجولة لرئيس لجنة بنغازي الرئيسية لمكافحة وباء كورونا.

وبحسب إيجاز صحفى للخدمات الصحية بنغازي، جهزت الخدمات الصحية بنغازي نقطة مراقبة صحية داخل مقر الحجر وتكليف طاقم طبي بها، فيما أكد السيد مدير إدارة الخدمات الصحية – بنغازي أنه ستكون هناك نقطة مراقبة صحية في كل موقع حجر لمتابعة الأوضاع الصحية للنزلاء ومتابعة الوضع الصحي العام تحت إشراف الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي.