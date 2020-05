صحة الوفاق تسلم إدارة الخدمات الصحية بسبها جهاز PCR للكشف على كورونا

تسلمت إدارة الخدمات الصحية بسبها من وزارة الصحة بحكومة

الوفاق غير المعتمدة، السبت، جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بسبها في تدوينة عبر صفحتها

على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن جهاز PCR الذي وصل المدينة ذو جودة عالية

يمكنه تحليل أكثر من90 عينة خلال 3 ساعات، مشيرًا إلى أن هذا الجهاز مخصص للمدينة ويغطي

كل مدن الجنوب.

هذا وكانت إدارة الخدمات الصحية بسبها قد تسلمت الخميس، شحنة

من التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية مقدمة من وزارة صحة الوفاق لدعم البلدية

في مواجهة فيروس كورونا.

