«بن غربية»: نسيطر على كافة الأجواء الليبية.. و«حفتر» يفخخ قبل دخولنا فيها

زعم الطاهر بن غربية القائد الميداني لمليشيات ما تعرف بـ«عملية بركانه الغضب، قوات الجيش الليبي تفعل وتسير على نظام تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين وذلك أنه عندما انسحبهم من عدد من المحاور والمدن قامت بتفخيخ كامل تلك المدن والمحاور.

وواصل «بن غربية» زعمه عبر تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وإحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، أن المهندسين التابعين للمليشيات المسلحة استطاعت تفكيك كل التفخيخات التي وضعها قوات الجيش الليبي قبل انسحابهم»، حسب زعمه.

وادعى القائد الميداني في إحدى عمليات المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، «أن قوات الوفاق أصبحت هي التي تفرض أسلوب القتال وتعلم متى تهاجم ومتى لا تهاجم، وأنها اصبحت تسيطر على كامل أجواء التراب الليبي».

وأكد ادعائه بقوله: «أن قوات الوفاق اصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على محور المشروع والمطبات، وأن الزحف متواصل حتى يتحقق النصر»، حسب ادعائه.