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«بن غربية»: نسيطر على كافة الأجواء الليبية.. و«حفتر» يفخخ قبل دخولنا فيها

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم الطاهر بن غربية القائد الميداني لمليشيات ما تعرف بـ«عملية بركانه الغضب، قوات الجيش الليبي تفعل وتسير على نظام تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين وذلك أنه عندما انسحبهم من عدد من المحاور والمدن قامت بتفخيخ كامل تلك المدن والمحاور.

وواصل «بن غربية» زعمه عبر تصريحات لقناة «ليبيا الأحرار» التي تبث من تركيا وإحدى الأذرع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية، أن المهندسين التابعين للمليشيات المسلحة استطاعت تفكيك كل التفخيخات التي وضعها قوات الجيش الليبي قبل انسحابهم»، حسب زعمه.

وادعى القائد الميداني في إحدى عمليات المليشيات التابعة لحكومة فائز السراج، «أن قوات الوفاق أصبحت هي التي تفرض أسلوب القتال وتعلم متى تهاجم ومتى لا تهاجم، وأنها اصبحت تسيطر على كامل أجواء التراب الليبي».

وأكد ادعائه بقوله: «أن قوات الوفاق اصبحت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على محور المشروع والمطبات، وأن الزحف متواصل حتى يتحقق النصر»، حسب ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • خيانتين في الرأس يوجعن الاجداد عام 1912 والاحفاد عام 2020 وجهوا بنادقكم الي صدورهم فهم الغزاة للوطن أما جيش ليبيا فمن حقه دخول عاصمة البلاد فانفضوا عنكم غبار خيانة للوطن والغدر بالمواطن والتنكيل به وهبوا شاركونا الاحساس بعزة النفس وبالإباء وبالكبرياء وقدسوا مثلنا الوطن وأظهروا له الولاء وعلي أرضه عيشوا معنا ومثلنا بعزه وإباء فأنكم من تركيا ستباعوا لا محاله كما بارعت اجدادكم لايطاليا بالرخيص فستبيكم وهذه نبذه عن ماضي مآساة الوطن( يوم تنازلت تركيا عن ليبيا لصالح ايطاليا ورحل القادة الاتراك من ليبيا أحدث صدمة وأنزعاجا لدى زعماء طرابلس! وفي 3 نوفمبر 1912 أقيم مؤتمر زعماء طرابلس بالعزيزية لبحث الخيارات المتاحة، فاتجهو جميعا للصلح مع الطليان كرؤية بأن هذا هو الافضل لهم بعد الموقف الحرج الذي وضعتهم فيه تركيا بإتجاهها للصلح مع الطليان. لقد نجح الطليان في اختراق القبائل الليبية وتواصلوا مع شيوخ تلك القبائل مباشرة ونجحوا في تحييد عدد كبير من هذه القبائل واقناعها بعدم المشاركة في حركة الجهاد ضدهم، ومنح الطليان رواتب لشيوخ هذه القبائل واقنعوا العديد من ابناء تلك القبائل بالانخراط في جيشهم كمجندين، وفتح الطليان معسكرات لتدريبهم وقاموا بإيفاد عدد منهم للتدريب في ايطاليا، كما نشبت حروب قبلية في غرب البلاد ادت الى تخفيف الضغط على قوات الاحتلال وتمكينها من بسط سيطرتها على طرابلس واحتلال فزان، الامر الذي ادى الى انتهاء المقاومة مبكرا جدا في اقليمي طرابلس وفزان

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  • منذ اكثر من عام وانتم تعيشون فى اوهام فاى سيطرة جوية ونحن نرى سقوط كل المسيرات فى محاور القتال بطرابلس وماتبقى منها يقصف اهدف مدنية خارج منظومة الدفاع الجوى ونرى هدوء فى اهم محور شرق مصراته بعد اخر طريحة للمليشيات فى ابوقرين وراينا ياحمار اسرى للمرتزقة السوريين داخل ابوسليم وهرب الاتراك بسرعة وتركوهم وراينا فى فديو مصور قذيفة تدمر مبنى بما فيه من مرتزقة فى صلاح الدين والجيش الوطنى يتصرف بحكمة وليس بعشوائية المليشيات ويعرف متى يهاجم ومتى ينصب المصيدة واحيانا ينسحب من مكان لتدخلوا المصيدة والجيش الوطنى ياميبون لا يستخدم الالغام فانتم تستخدمون هذا الاسلوب القذر كما حدث فى بنغازى ودرنة والعبرة بالنهاية بنفس الخطة التى يستخدمها الجيش من اول يوم وتعتمد على استنزاف المليشيات والمرتزقة خارج المناطق السكنية ونجحت فبعد استنزاف المصاريت جابوا المرتزقة من سوريا ومع مقتل العديد منهم فتحوا السجون واخرجوا الدواعش وبعد هلاك العديد منهم يتفاوضوا الان مع بوكوا حرام وفى النهاية سيهلك المتنطعون وينصر الجيش الوطنى لا محالة

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  • اسأل الله ان يمنحك الهزيمة لانكم مجرمين ومعكم الاستعمار التركي الصهيوني والجيش وسيدك حفتر معهم الله وان شاء الله منصورين

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  • اشكال غريبة وش اجرام من شر ما خلق مصيرها الهلاك لن يكون اشطر من رئيس حكماء اخوان طرابلس الذى قتل كواحد من الخوارج كلاب النار والعبرة بالنهاية عندما يجدوا جيفتك تنهشها الكلاب وراينا بالامس فديو لمسكن به مرتزقة وهم يهللون ويكبرون ومغرورين وفجأة واثناء تصوير احدهم سقطت قذيفة بدقة فى مدخل المبنى وراينا الجثث تحت الانقاض وتم اسر من تبقى واذاعة الشريط المصور من احد المرتزقة اصيب ومات متأثرا باصابته وكان يتصور ان الشريط المصور سيكون تذكار يعود به ويفتخر به فعاد فى تابوت ليدفع ثمن غباوته

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  • الخوان عايشين فى اوهام وناسين ان الله وحده يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء حتى ان واحد لم يعمل خير قط مثل السراج والمشرى وباشاغا ولكن بختلف عن هؤلاء الثلاثة من عبيد السلطان حيث يخشون اردوغان ولا يخشون الله لكن الرجل الذى لم يعمل خير كان يستحى من الله فغفر له
    عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال : ( قال رجل لم يعمل خيرا قط : فإذا مات فحرقوه ، واذروا نصفه في البر ، ونصفه في البحر ؛ فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين ، فأمر الله البحر فجمع ما فيه ، وأمر البر فجمع ما فيه ، ثم قال : لم فعلت ؟ ، قال من خشيتك وأنت أعلم ، فغفر له ) متفق عليه

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  • وواحد كان يقاتل مع رسول الله ودخل النار ياحمار اليست غريبة
    عن سهل بن سعد الساعدي ـ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، قال: فخرج معه كلما وقف وقف معه وإذا أسرع أسرع معه، قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة.

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