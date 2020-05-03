استحداث منظومة لتنظيم الخدمة وتقليل الازدحام في مصارف طرابلس

استحدثت بلدية طرابلس المركز بالتعاون مع مصرف الجمهورية، منظومة خاصة لإدارة وتنظيم الخدمات المصرفية، سعيا لتحسين جودة الخدمات وتقليل الازدحام للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحد من فرص إنتشاره، حيث سيتم بدء تفعيل المنظومة الجديدة خلال الأسبوع الجاري، على أن تُعمم في باقي المصارف لاحقا.

ووفقاً لمنشور عبر الصفحة الرسمية لـ “بلدية طرابلس المركز” على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، ستعمل المنظومة على تنظيم مواعيد لزبائن المصرف عن طريق إرسال رسالة نصية لرقم خاص بالخدمة، ويتم تحديد موعد للحضور واستلام السيولة النقدية، دون الحاجة للوقوف في الطوابير والانتظار لفترات طويلة.