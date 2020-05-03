قصف عنيف يهز العاصمة طرابلس.. والوفاق تؤكد استهداف هذه المحاور بالمدفعية

تواصل القصف المدفعي بعدة محاور جنوب العاصمة طرابلس، بين الجيش الوطني وقوات الوفاق، وقالت عملية “بركان الغضب” أنها قامت باستهداف عدة محاور بالمدفعية الثقيلة في خروقات مستمرة للهدنة الإنسانية المعلنة من قبل القيادة العامة للجيش الوطني.

وأفاد شهود عيان، الأحد، بتعرض منطقتي الهضبة وأبو سليم في العاصمة طرابلس لقصف بالمدفعية الثقيلة.

وقال إعلام عملية بركان الغضب، إن المدفعية الثقيلة التابعة لقوات الوفاق قصفت مواقع لقوات حفتر في محور الخلاطات جنوب العاصمة.

وافادت عملية بركان الغضب، إن مدفعية قوات الوفاق استهدافت مقر لقوات حفتر غرب مثلث خلة بن عون بحوالي 500 متر، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ورفضت حكومة الوفاق في ليبيا الهدنة الانسانية التي أعلن عنها الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدة أن نجاح أي وقف لإطلاق النار في البلاد مرهون بوجود رعاية وضمانات دولية.

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