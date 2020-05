اتحاد القبائل الليبية يفوض الدكتور سيف الإسلام القذافي لإدارة شؤون البلاد

فوض اتحاد القبائل الليبية، الدكتور سيف الإسلام القذافي،

لإدارة شؤون ليبيا للخروج بها من أزمتها وتحريرها من الاستعمار والنهوض بها وشعبها

نحو التقدم والرقي والتنمية.

وقال الاتحاد في بيان له إن هذا التفويض يأتي نظرًا لما آلت

إليه أمور البلاد من قتل لأبنائه ونهب لثرواته وانتهاك لسيادته والعبث بمصير شعبه وطمس

هويته، في ظل هذه السنوات العجاف من نكبة فبراير اللعينة، واستحواذ عملاء الاستعمار

من الإخوان المفلسين والجماعات التكفيرية الإرهابية وأذناب الصهيونية على مفاصل الدولة،

حتى صار الحق باطلا والباطل حقا، وتهجر أبناء الشعب الليبي خارج أرضهم وقبع أبطالهم

في معتقلات الظلام وظلت البقية الباقية مغلوبة على أمرها تحكمهم شرذمة إرهابية بقوة

السلاح وصرنا غرباء فوق أرضنا وبين أهلنا وقبائلنا.

وأضاف البيان أنه لم يبق لأهل ليبيا بعد الله سبحانه وتعالى

إلا الابن البار والمنقذ سيف الإسلام القذافي لينتشل الوطن من غيابات الجب وينقذ الشعب

من الذل والهوان لا سيما وأنه ابن باني ليبيا وصانع أمجادها الزعيم معمر القذافي بالإضافة

إلى أنه صاحب المشروع الذي به سوف تصبح ليبيا في مصاف الدول المتقدمة وعليه يعلن اتحاد

القبائل الليبية، الدكتور سيف الإسلام القذافي قائدا للمصالحة الوطنية في ليبيا،

وتفويضه تفويضًا كاملا لإدارة شؤون البلاد، بحسب نص البيان.

