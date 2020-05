دعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، أطراف النزاع في

ليبيا إلى الالتزام بالهدنة في شهر رمضان.

وقالت اللجنة في بيان لها إنها تجدد نداءات مجلس النواب

المتكررة للتهدئة وإعطاء الأولوية لجهود الإغاثة الإنسانية وأبرزها، مكافحة فيروس

كورونا، مشيرة إلى قرار الجيش بوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان في محاور مدينة

طرابلس لأسباب إنسانية.

وطالبت اللجنة بالإلتزان بالهدنة الإنسانية، محملة

الأطراف التي رفضت الموافقة على الهدنة مسؤولية المعاناة الإنسانية والخسائر في

الأرواح والممتلكات التي يتعرض لها المدنيون، مؤكدة أن تلك الأفعال الإجرامية

انتهاك للقانون الإنساني والدولي.

وناشدت اللجنة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه المدنيين في ليبيا، واتخاذ موقف حاسم تجاه الأمر، ومحاسبة كل من يتجاهل الهدنة.

The post خارجية النواب تحمل الأطراف التي رفضت الهدنة مسؤولية معاناة الليبيين appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24