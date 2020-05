سلمت بلدية أبو سليم، السبت، فرع شركة الخدمات أبو سليم،

عددًا من الصناديق الضاغطة ذات الأحجام الكبيرة.

وقالت بلدية أبو سليم في تدوينة لها عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن هذه الصناديق ستساهم بشكل كبير في استيعاب

ونقل القمامة، وستكون داعم كبير لصناديق القمامة الأخرى.

وأضافت البلدية أن العمل جاري علي توزيع هذه الصناديق وفق

الأماكن الأكثر لتكدس القمامة، بالتنسيق مع مدير فرع الخدمات أبو سليم، مشيرة إلى

أن هذا الدعم يأتي في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب مضاعفة الجهود والإمكانيات للقيام

بأعمال النظافة وحماية البيئة بالشكل الأمثل.

The post بلدية أبو سليم تسلم فرع شركة الخدمات عددًا من الصناديق الضاغطة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24