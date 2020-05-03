منظمة الحركة الوطنية للإصلاح تعلن تفويضها للقيادة العامة لإدارة شؤون ليبيا

بنغازي-العنوان

أعلنت منظمة الحركة الوطنية للإصلاح تفويضها للقيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي زمام أمور البلاد والحفاظ على حقوق الشعب الليبي.

جاء ذلك في بيان ألقته المنظمة مساء يوم السبت في بنغازي. وأكدت المنظمة أنها وبكامل أعضائها ومكاتبها تحت إمرة القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرة إلى أنها تراقب عن كثب ما يحدث من مؤامرات دولية ضد الوطن وتدرك جيدا بأن المؤسسة العسكرية هي المستهدفة دون غيرها، ولذلك فإنها تعمل على مساندتها والوقوف إلى جانبها من اجل أن يعم الأمن والاستقرار وتصبح ليبيا حرة أبية

وثمنت المنظمة مجهودات القوات المسلحة الليبية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا. وقالت في بيانها، “إن القوات المسلحة سطرت ملاحم الكفاح الوطني البطولي وتقارع الإرهاب لاجتثاثه من جذوره وهي الآن على مشارف عاصمتنا المخطوفة.

وأضاف البيان، “إن منظمة الحركة الوطنية للإصلاح تدعم وتساند القوات المسلحة العربية الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع بلادنا”.