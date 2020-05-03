أفاد شهود عيان، الأحد، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة
على محيط منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.
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أفاد شهود عيان، الأحد، بتجدد القصف بالمدفعية الثقيلة
على محيط منطقة أبو سليم بالعاصمة طرابلس.
The post تجدد القصف بالمدفعية الثقيلة على منطقة أبو سليم appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
مازال ياما تروا من تداعيات ااهدنه الاولي التي سمحت للمليشيات التزود بالاسحله والقصف علي الجيش بهذه الطريقه أمر طبيعي الذي قاعد يحصل علي الارض فالجيش يجني او يدفع في ثمن تهاونه في عدم استهداف الامدادات التركيه فور وصولها الي ليبيا فلو كان يستهدف في كل طائرة شحن تحط في مصراته ماكانش يصل الي هذه النتائج الجيش قد أهدي للمليشيات هديه ثمينه دخل في هدنه من طرف واحد مش مطلوبه منه ولا الوقت كان وقت هدنه فالمليشيات كانت منهاره وكانت قريبه من التفاوض علي الاستسلام فمد في عمرها واعطاءها الجيش فرصه للتتنفس الصعداء وتنظيم صفوفها وتنصب علي الارض ما وصلها من أسلحه اللوم يقع علي الجيش والسبب هدنته مقيته التي ختم بها أنتصارته الغابره ولا احد يعرف كيف الجيش دخل في هذه التي وماكانش وقتها
تحية لابطال ابو سليم الاشا
اللي ذلين الاتراك وادواعش والاخوان
وتحية لكل جيش ليبيا البطل
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